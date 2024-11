Filho de Gugu abre as portas da mansão onde o apresentador morava em São Paulo - reprodução Record TV

Publicado 27/11/2024 14:09 | Atualizado 27/11/2024 14:13

Rio - João Augusto Liberato, filho mais velho do apresentador Gugu Liberato, abriu as portas da mansão em Alphaville, na Grande São Paulo, cinco anos após a morte do pai. Em um tour exclusivo para o programa Domingo Espetacular, da Record TV, o jovem mostrou que o imóvel permanece como o comunicador deixou, preservando itens que marcaram a trajetória de Gugu.



A mansão, com estilo clássico e decoração em tons claros, guarda objetos de valor sentimental, como porta-retratos, quadros e até um carro que pertencia ao apresentador. "Gostei demais, até o cheiro do carro remete ao meu pai”, contou João, depois de dirigir o carro pela primeira vez. Além disso, o imóvel mantém as aves de estimação de Gugu, um papagaio chamado e uma calopsita. "Meu pai alimentava, dava frutas... Ele adorava esses momentos", relembrou o herdeiro.João também destacou lembranças marcantes vividas na mansão, como as brincadeiras no escritório do pai. “Ele adorava surpreender as pessoas, pregava peças e usava máscaras para assustar a gente”, compartilhou. O local ainda abriga um acervo com mais de 30 mil itens relacionados à vida e carreira de Gugu, organizado pela amiga da família, Esther Rocha.Para João Augusto, manter o imóvel intacto é uma forma de preservar a memória do pai. “Tudo aqui tem um significado especial, é como se ele ainda estivesse presente em cada detalhe".