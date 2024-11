Nana Caymmi está internada em hospital da Zona Sul do Rio - Reprodução de vídeo/Instagram

Publicado 27/11/2024 13:55

Rio - Nana Caymmi, de 83 anos, completou 94 dias internada na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio. Ao DIA, a unidade de saúde informou, nesta quarta-feira (27), que a cantora "está estável e fazendo uso de antibióticos para tratar infecção intestinal".

Considerada uma das maiores vozes da MPB, Nana foi hospitalizada no dia 26 de agosto para ajustar o marcapasso e, desde então, permanece no hospital.

Neste ano, Caymmi retomou as gravações após um intervalo de quatro anos. Em abril, o cantor e violinista Renato Braz a convidou para participar de uma faixa do álbum "Canário do Reino", lançado em julho.