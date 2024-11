Deolane via stories - Reprodução Instagram

Deolane via storiesReprodução Instagram

Publicado 27/11/2024 12:06

Rio - Deolane Bezerra descobriu que está com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), após se submeter a uma série de exames, nesta terça feira (26). A advogada contou aos seguidores, pelo Instagram Stories, que desconfiava do diagnóstico por conta dos sintomas semelhantes ao transtorno.

fotogaleria

"Descobri mais um probleminha hoje. Tenho TDAH. É coisa, viu? Perguntei para o médico: 'Como o senhor sabe?'. E ele disse: 'Desde a primeira vez que te vi'. Eu desconfiava, porque às vezes as pessoas falavam e minha cabeça ficava em outro lugar, e eu parava no meio do tempo. Mas achei que era por conta de não querer prestar atenção nas conversas dos outros, do tipo: 'Não quero saber disso aí'", relatou.

Influenciadora ainda brincou com a situação: "Mande, Deus. Mande mais que nós estamos aqui, tomando injeção, terapeuta, e tomando soro, e remédio, e orando. Deus deu as maiores batalhas para os seus maiores soldados, e ele me confunde com o Rambo", finalizou.