Publicado 27/11/2024 11:14

Rio - Zé Neto & Cristiano retornaram aos palcos, nesta terça-feira (26), em São Paulo, depois de três meses afastados devido ao tratamento do quadro de depressão e síndrome do pânico de Zé. No show, que foi fechado para convidados, a dupla alguns cantou sucessos e anunciou a label (festa) "Intenso", que passará por sete cidades brasileiras e dois países. A primeira apresentação acontece no dia 13 de dezembro, em Santa Catarina.



Na ocasião, Zé lembrou que sua saúde ficou prejudicada depois da pandemia, quando os eventos retornaram. "De repente, eu comecei a sentir um formigamento no meu braço e aquela acelerada no coração, mas, como caipira que sou, eu não aceitava e pensava: ‘Isso aqui não é nada'".

Cristiano, por sua vez, começou a notar comportamentos diferentes de seu companheiro. "Ele me via como um vilão da história, porque eu proibia álcool no camarim", recordou. "A pessoa tem diculdade em enxergar essa doença e eu estava vendo de fora a transformação na personalidade do Zé. Era uma pessoa que precisava se dopar para subir no palco, ele bebia, juntava com o efeito da medicação e ele ficava mais perdido", completou.



Zé Neto teve acompanhamento psicológico e psiquiátrico durante a pausa, chegando a passar quatro horas seguidas com seu psicólogo em um intensivo que realizou em São Paulo. O período levou a uma grande decisão: a redução de shows mensais para 2025. A partir de janeiro, os músicos farão apenas doze shows por mês para ter uma qualidade de vida melhor. "A gente precisa voltar mais para casa. Não precisamos mais dessa loucura, a gente aprendeu que tem coisas muito mais valiosas e importantes.

Em "Intenso", Zé Neto & Cristiano terão participações em mais de três horas de show. Eles ainda informaram que o valor arrecadado na loja ocial da dupla, ZNeC Store, durante o mês de dezembro será revertido para uma instituição de caridade que apoia a saúde mental.

Confira a agenda da label "Intenso":

22/03 - São Paulo/SP

05/04 - Cuiabá/MT

19/04 - Espírito Santo/ES

26/07 - Miami/FL (EUA)

27/07 - Boston/MA (EUA)

09/08 - Curitiba/PR

16/08 - Brasília/DF

20/09 - Belo Horizonte/MG

08/11 - Porto/PT (Portugal)

09/11 - Lisboa/PT (Portugal)

29/11 - Porto Alegre/RS