Sabrina Sato mostra visual para gravação do ’The Masked Singer’ - Reprodução / Instagram

Publicado 27/11/2024 08:56

Rio - Sabrina Sato mostrou nas redes sociais, nesta terça-feira (26), o visual escolhido para a gravação do reality musical "The Masked Singer", da TV Globo. A apresentadora irá compor o time de jurados ao lado de Tata Werneck, Tony Ramos e Belo. A atração, que será comandada por Eliana, estreia em janeiro de 2025.

"Uma detetive disfarçada pronta para uma nova temporada do 'The Masked Singer'", brincou Sabrina na legenda da publicação. A apresentadora posou para cliques usando um vestido verde-menta longo, com um decote generoso. Brincos, cordão e braceletes completaram o look.Apesar de estar trabalhando, no início deste mês a apresentadora passou por um momento difícil na vida pessoal. Sabrina, que esperava o segundo filho e o primeiro com o noivo Nicolas Prattes, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após exames confirmarem a não evolução da gravidez . Ela perdeu o bebê na 11ª semana de gestação.Sabrina e Nicolas estão juntos desde fevereiro de 2024. A apresentadora já é mãe de Zoe, de 5 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Duda Nagle, com quem ficou casada por sete anos.