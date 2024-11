Claudia Raia e mais famosos prestigiam premiação

Rio - Claudia Raia e mais famosos prestigiaram a sétima edição do Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID), na noite desta terça-feira (26), em São Paulo. O evento reconhece talentos em espetáculos musicais.

A atriz, que surgiu deslumbrante em um vestido verde, marcou presença ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello. Tiago Abravanel, Fernando Poli, Beto Sargentelli, Diego Martins, Thati Lopes, George Sauma e Marcelo Laham foram algumas das personalidades que também compareceram.

"Hairspray" está no topo da lista com 12 indicações. Em seguida, vem "Beetlejuice", com dez. Com sete nomeações cada, estão as produções brasileiras: "Clara Nunes, a Tal Guerreira - Musical" e "O Rei do Rock - O Musical". "Tarsila, a Brasileira" teve cinco indicações.

A premiação teve 18 categorias. O critério para concorrer é que o espetáculo tenha exibido temporadas inéditas com no mínimo 12 sessões, incluindo noturnas e com público pagante, entre 1º de novembro de 2023 e 20 de outubro de 2024.



