Stênio Garcia aparece dirigindo em vídeo feito pela mulherReprodução de vídeo

Publicado 27/11/2024 08:21 | Atualizado 27/11/2024 08:35

Rio - Stênio Garcia renovou a carteira de motorista aos 92 anos. A novidade foi compartilhada pela mulher do veterano no Instagram, nesta terça-feira (26). Ela ainda divulgou um vídeo do artista ao volante e usou um trecho da música "O Frete", que fez parte trilha sonora da série "Carga Pesada", estrelada pelo ator e Antônio Fagundes.

"O Stenio renovou a carteira de motorista aos 92 anos. Agora com a renovação da carteira, o Stenio não quer sair do volante", escreveu Mari na legenda.

Com mais de seis décadas de carreira, Stênio já integrou novelas como "A Muralha" (1968), "Gabriela" (1975), "Corpo a Corpo" (1984), "Rainha da Sucata" (1990), "Explode Coração" (1995), "O Rei do Gado" (1996), "Torre de Babel" (1998), "O Clone" (2001), "Duas Caras" (2007), "Salve Jorge" (2012) e "Deus Salve o Rei" (2018).