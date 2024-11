Pabllo Vittar e Mariana Ximenes - Reprodução do Instagram

Pabllo Vittar e Mariana XimenesReprodução do Instagram

Publicado 27/11/2024 10:00

Rio - Mariana Ximenes, de 43 anos, mostrou, no Instagram, nesta terça-feira (26), o encontro que teve com Pabllo Vittar. A atriz, que interpreta a vilã Isis em "Mania de Você", da TV Globo, fez vários elogios à cantora e disse que aprendeu a fazer espacate, abertura das pernas, com a artista.

fotogaleria

"Agora vocês sabem com quem Isis aprendeu a abrir o espacate: com Pabllo Vittar. E eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Tive o prazer de curtir o show da Pabllo Vittar no 'Rock The Mountain' e foi incrível! Ela é uma artista gigante. Para mim, Pabllo Vittar é liberdade, energia e muito talento embalados no seu 1,87 m. Passei nos bastidores para esse encontro, e também para mostrar que aprendi direitinho com ela: tanto a abrir o espacate quanto a ser livre para ser quem sou!", escreveu ela na legenda.

Famosos e fãs reagiram à publicação. "Amo essa dupla", comentou Camila Queiroz. "Amo", disse Gaby Amarantos. "Que dupla. Amei esse encontro", afirmou um internauta. "Maravilhosas!!! Um encontro para lá de especial", opinou outro. "Elasticidade de milhões", declarou uma terceira pessoa.