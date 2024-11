Frejat desabafa após microfone ser desligado em show de abertura para Lenny Kravitz - Reprodução / Instagram

Publicado 27/11/2024 10:39 | Atualizado 27/11/2024 10:58

O produtor e pesquisador musical Marcelo Froes criticou, nesta terça-feira (26), o cantor Lenny Kravitz, chamando-o de "babaca" e afirmando que ele deveria pedir desculpas a Frejat. Os comentários foram publicados em uma rede social após o ex-líder do Barão Vermelho fazer um desabafo por ter tido o som cortado, no último sábado (23) , em São Paulo, durante show de abertura para o artista americano.

"Então, Lenny Kravitz. Não é possível que até agora o ocorrido não tenha batido nos seus ouvidos. Sua equipe foi causadora de grande violência. Não vou nem te dizer quem é Roberto Frejat, afinal ninguém merece passar por aquilo. Você tinha que pedir desculpas pessoalmente. Em assim sendo, vou cancelá-lo, mas não sem antes dizer: Lenny Kravitz, você é um babaca", afirmou Froes, em post no Facebook.

Frejat abriu a apresentação de Kravitz no Allianz Parque, mas o som foi desligado antes que ele pudesse terminar a última música, "Pro Dia Nascer Feliz". Apesar da interrupção, a plateia continuou cantando e aplaudindo a canção. Horas depois, ele se manifestou em suas redes, dizendo que ficou "indignado com o desrespeito". O astro americano não comentou as críticas.

Marcelo Froes é conhecido no cenário musical pelo trabalho de "garimpo" em arquivos de gravadoras. Atuou também na produção de álbuns de diversos ícones da MPB, como Gilberto Gil e Erasmo Carlos. É fundador do selo "Discobertas", especializado em lançamentos de raridades, e da Sonora Editora.