Fábio Jr. e Fernanda Pascucci renovam votos de casamentoReprodução do Instagram

Publicado 27/11/2024 10:21 | Atualizado 27/11/2024 10:29

Rio - Fábio Jr., de 71 anos, renovou os votos de casamento com Fernanda Pascucci, de 45, de uma maneira bem divertida. Com a presença dos personagens Mickey e Minnie, os dois trocaram as alianças e deram beijinhos apaixonados. Um vídeo do momento fofo foi compartilhado pelo cantor no Instagram, nesta terça-feira (26).

"Um pedacinho da nossa renovação de votos de 8 anos! Do nosso jeito: De verdade, divertido e diferente. Te amo!", escreveu ele na legenda da publicação.

Fernanda se derreteu pelo marido nos comentários. "Amor da minha vida eu nasci pra você! E agradeço a Deus por nos permitir viver essa história tão linda! Você é a melhor pessoa, o melhor marido e a minha inspiração diária! Amo a nossa vida e o nosso amor mais lindo".







