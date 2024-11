Pérola Faria revela diagnóstico de hepatite autoimune - reprodução Instagram

Pérola Faria revela diagnóstico de hepatite autoimunereprodução Instagram

Publicado 27/11/2024 16:21 | Atualizado 27/11/2024 16:30

Rio - Pérola Faria usou suas redes sociais para compartilhar com os seguidores que foi diagnosticada com Hepatite Autoimune, uma inflamação no fígado causada pelo ataque do sistema imunológico ao órgão. O diagnóstico surgiu após exames apontarem taxas anormais em seu fígado desde a gestação.

fotogaleria

"Em julho desse ano, eu recebi um diagnóstico por causa das minhas taxas altas no fígado, desde a gestação. Quanto mais eu me informava, mais eu me assustava, por saber que era uma doença silenciosa, que já levou vários jovens a óbito por não ter tratamento adequado", afirmou Pérola.A atriz revelou que o processo inicial foi marcado por incertezas e medo de conviver com algo "sério para a vida toda". Pérola destacou a importância de manter a fé e se aproximar de Deus durante os exames, a biópsia e o início do tratamento com corticoides."Fé e disciplina são fundamentais, não só na construção de uma vida espiritual, mas também no caminho para a cura da Hepatite Autoimune. Que de alguma forma isso sirva pra você", escreveu a atriz em um relato emocionante.Pérola também agradeceu o apoio do marido, Mário Bregieira, que esteve presente em todas as etapas do processo. Com o tratamento previsto para durar quatro anos, ela destacou a importância de buscar a felicidade mesmo em momentos desafiadores. "Eu segui realista, mas vivi minha vida. Vai durar quatro anos, então preciso ser feliz nesse processo", disse.A atriz deixou uma mensagem de esperança e reflexão ao encorajar os seguidores a enfrentarem as crises com confiança. "Que possamos ser como Jesus em meio às nossas crises e incertezas."