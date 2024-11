Atriz contou que teve ajuda do apresentador para realizar sonho - Reprodução/Instagram

Publicado 27/11/2024 16:18

Rio - Maisa recordou a proximidade que tinha com Silvio Santos, que morreu em agosto, e contou que teve ajuda do apresentador para realizar um sonho. Durante o "Encontro com Patrícia Poeta" nesta quarta-feira (27), a atriz revelou que guardava o dinheiro arrecadado em suas participações semanais no quadro "Jogo das Três Pistas" para uma viagem.

fotogaleria "Conhecer pessoas que sempre admirei é um sonho que realizei através do 'Programa Silvio Santos'. O primeiro era de entrar na televisão. E o segundo, aí sim, através do 'Programa Silvio Santos', que era ir para a Disney", contou.

No ar em 'Garota do Momento', novela das 18h da TV Globo, a intérprete de Bia também falou sobre o início de sua carreira artística. "Durante a maior parte do tempo eu tive que estudar e as pessoas não têm muita noção. Todos os órgãos que cuidam de crianças e adolescentes sempre olharam muito para esse lado."