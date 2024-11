Ex-motorista também é investigado por tentativa de feminicídio, sequestro, violência psicológica e furto qualificado - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 27/11/2024 06:50

Rio - O Disque Denúncia divulgou um cartaz, nesta quarta-feira (27), que pede informações para localizar e prender José Marcos Chaves Ribeiro, de 53 anos. O ex-motorista é acusado de manter em cárcere privado a socialite Regina Lemos Gonçalves, de 88 anos, durante dez anos, no próprio apartamento, no Edifício Chopin, em Copacabana, na Zona Sul. O acusado também é investigado por tentativa de feminicídio, sequestro, violência psicológica e furto qualificado.

A vítima, que é viúva e herdeira do empresário Nestor Gonçalves, fundador da Copag, famosa marca de cartas de baralho, foi mantida isolada dentro do próprio apartamento, sem contato com amigos e parentes. A operação Dama de Ouros , da 12ª DP (Copacabana) e do Ministério Público do Rio (MPRJ), nesta terça-feira (26), tentou prender Marcos José, mas ele não foi encontrado e já considerado foragido da Justiça.

A decisão judicial se baseou em uma investigação da delegacia, que começou em novembro do ano passado. Após diversos depoimentos, inclusão de laudos, boletins de atendimento e detalhes do período em que Regina viveu com José Marcos, a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica denunciou o ex-motorista e pediu prisão preventiva, deferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital.



Já a prisão por tentativa de feminicídio considera uma internação no dia 30 de dezembro de 2021, quando a socialite foi levada para o hospital com uma lesão na cabeça. Ela precisou ser operada e só teve alta em janeiro de 2022, mas ninguém da família foi comunicado. A Justiça determinou ainda que seja desocupada uma mansão localizada em São Conrado, também na Zona Sul, que estaria sendo administrada por José Marcos e foi alugada a terceiros.

O acusado está proibido de se aproximar e tentar contato com a vítima e também não pode frequentar o Edifício Chopin, nem a mansão em São Conrado. Durante a operação desta terça-feira, os agentes realizaram buscas no imóvel e em apartamentos que pertencem à socialite, na Avenida Prefeito Mendes de Morais, no mesmo bairro.

O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.

