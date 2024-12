Caminhada reuniu representantes da sociedade civil em Copacabana - Cristina Lacerda / Divulgação

Caminhada reuniu representantes da sociedade civil em CopacabanaCristina Lacerda / Divulgação

Publicado 01/12/2024 15:11 | Atualizado 01/12/2024 15:11

Rio - O sol quente no Rio não afastou as mulheres que participaram da 7ª edição da Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, organizada pelo Grupo Mulheres do Brasil, dentro dos 21 dias de ativismo da Organização das Nações Unidas em defesa da causa neste domingo (1), na Praia de Copacabana, Zona Sul.

O evento aconteceu em 85 cidades no Brasil e exterior, entre elas Tokai, no Japão, Dublin (Irlanda), Braga (Portugal) e Nova Iorque, nos Estados Unidos. Segundo Marilha Boldt, líder do Comitê de Combate à Violência contra Mulheres e Meninas do Grupo Mulheres do Brasil no Rio de Janeiro, "não é normal que o Brasil continue sendo o quinto país que mais mata mulheres no mundo. "É necessário um trabalho conjunto entre setor público e privado. O setor privado precisa valorizar políticas que estejam alinhadas às necessidades parentais, além de prover ambientes pró-família. Já o setor público precisa investir na infraestrutura da rede de apoio pública, como escolas e creches em horário integral. Precisamos de pais realizando paternidade ativa e compartilhada de fato, sem abusos", acrescentou.

Para a desembargadora Andrea Pachá, participar da caminhada é afirmar o direito à vida digna pela igualdade com alegria, criatividade e afeto. "Passados quase 20 anos da Lei Maria da Penha, quando estatísticas e importantes redes de apoio começaram a ser montadas, vemos que este é momento de uma comunicação mais potente para chegarmos a uma solução definitiva", disse.

A paratleta Naiara Ramalho, número um do Rio e quarta no Brasil na categoria tiro esportivo, foi vítima de violência psicológica em seu casamento por isso fez questão de engajar na manifestação. "O pior é que a gente sofre violência psicológica e nem percebe. Por isso a importância de falarmos sobre isso", apontou.

A delegada Gabriela Von, coordenadora das Delegacias de Atendimento às Mulheres (Deams), também vê a solução com um trabalho em rede. "Juntas quebraremos o ciclo da violência", defendeu.