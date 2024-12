Sérgio foi preso em flagrante em 2013 pela polícia espanhola - Divulgação

Publicado 03/12/2024 17:48

Rio - O traficante internacional de drogas Sérgio Lessa Xavier, o Sérgio Bala, foi extraditado para o Brasil e será julgado pela Justiça na terça-feira (17) deste mês, em razão de denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF). O criminoso chegou à capital no final de novembro, escoltado por agentes da Polícia Federal.



Segundo a denúncia feita pelo MPF à Justiça Federal do Rio de Janeiro, Sérgio chefiava uma organização criminosa que atuava no transporte internacional de drogas, como cocaína e ecstasy, organizando e financiando a entrada e a saída ilegal dos entorpecentes. Ele utilizava os aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo para enviar a droga a países da Europa, como Espanha, Alemanha e Holanda. A investigação durou cerca de nove meses.



Sérgio foi preso em flagrante em 2013 pela polícia espanhola e condenado pela Justiça local depois de ser flagrado em Ibiza transportando ecstasy, além de outras drogas sintéticas. Quando abordado, apresentou documentos falsos. Na ocasião, ele já havia sido denunciado pelo MPF, mas estava foragido na Europa.



Desde então, a Secretaria de Cooperação Internacional (SCI) acompanhava o trâmite do pedido de extradição na Justiça espanhola, para garantir o retorno e o julgamento de Sérgio Bala no Brasil.



No Brasil, ele também já havia sido preso em 2007, quando morava no Distrito Federal, e foi flagrado com mais de 5 mil comprimidos de ecstasy, além de 2,6 mil comprimidos de ácido lisérgico (LSD). Por esse fato, Sérgio foi condenado pela Justiça do Distrito Federal a 9 anos de prisão.

Caso seja condenado pela Justiça Federal do Rio, as penas serão acumuladas, por estarem relacionadas a fatos distintos.