Cedae paralisou a operação de subsistemas do Sistema AcariArquivo

Publicado 11/12/2024 17:55 | Atualizado 11/12/2024 17:56

Rio - A forte chuva que atingiu o Estado do Rio, nesta terça-feira (10), causou impactos no fornecimento de água em municípios da Baixada Fluminense. De acordo com a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), a operação das represas que compõem o Sistema Acari foi suspensa.

A Cedae destacou que, como medida emergencial, parou, nesta quarta-feira (11), a operação das represas Mantiquira, Rio D’Ouro, São Pedro, Tinguá e Xerém, para controlar a qualidade da água captada. Técnicos seguem fazendo o monitoramento contínuo das condições da água bruta durante todo o dia.

Com a paralisação das unidades, a Águas do Rio informou que a distribuição de água foi suspensa em partes dos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Queimados e Japeri. A concessionária disse que a regularização do fornecimento nas regiões será gradativa, após o restabelecimento integral de água nas represas.

Aproveitando a suspensão feita pela Cedae, a concessionária aproveitou para instalar na adutora que recebe a água da represa São Pedro uma válvula automática. Segundo a Águas do Rio, o mecanismo permitirá que a empresa faça uma melhor gestão sobre o volume recebido, controlando a pressão e a vazão na tubulação de grande porte, em tempo real, a partir do Centro de Operações Integradas (COI), localizado na Região Portuária do Rio.



O abastecimento nas regiões afetadas entrará em processo de normalização, que ocorre de forma gradativa, em até 72 horas, podendo levar mais tempo nas regiões elevadas e nas pontas das redes de distribuição.



De acordo com a Cedae, às 17h55, somente o subsistema São Pedro continuava fora de operação. O Xerém retornou às 17h52. As represas Mantiquira e o Rio D'Ouro voltaram a funcionar às 9h55 e a Tinguá voltou a produzir água normalmente às 15h40.

Regiões afetadas:



Duque de Caxias: Amapá, Aviário, Barro Branco, Campos Elísios, Capivari, Chácaras Arcampo, Chácaras Rio-Petrópolis, Chuno, Cidade dos Meninos, Cidade Parque Paulista, Cângulo, Equitativa, Ferreira, Figueira, Guararapes, Império, Jardim Anhangá, Jardim Dayse, Jardim Nat, Jardim Primavera, Lamarão, Mantiquira, Meio da Serra, Nova Campinas, N. S. do Carmo, P. Adelaide, Parada Angélica, Parada Morabi, Parque Eldorado, Parque Panorama, Parque Vitória, Pilar, P. J. Pessoa, P. Paulista, P. S. Pedro, Santa Cruz, Santa Cruz da Serra, Santa Lúcia, Santo Antônio, Saracuruna, S. Bonfim, S. J. Tadeu, Vila Actura, Vila Alzira, Vila Maria Helena, Vila Operária – Xerém, Vila Rosário, Vila Santa Alice, Vila Santa Cruz, Vila Urussai e Xerém.

Belford Roxo: Itaipu, Vale do Ipê, Wona, Nova Aurora, Lote XV e Miguel Couto.

Nova Iguaçu: Ambaí, Caioaba, Carmari, Figueiras, Geneciano, Grama, Jardim Posse, Jardim São Vicente, Jaceruba, Kenedy, Nova América, Parque Renascença, Ponto Chic, Posse, Santa Rita, Três Corações, Viga, Vila de Cava e Vila Sergipe.

Queimados: Belmonte, Carmo, Fanchem, Fátima, Jardim Queimados, Jardim Tri-Campeão, Luiz de Camões, Paraíso, Rio D’Ouro, Roncador, São Jorge, São Simão, Tinguá, Três Pontes, Vale Ouro, Vila Camarim, Vila Central, Vila Nanci, Vila São Francisco e Vila Tinguá.

Japeri: Alecrim, Aljezur, Belo Horizonte, Cajuri, Delamare, Dos Eucaliptos (parte), Esperança, Jardim Primavera, Jardim São João, Jardim Transmontano, Jardim Tri-Campeão, Jardim Willis, Laranjal, Parque dos Santos, Pedra Lisa, Rio D’Ouro, Santa Amélia, Santa Inês, Santo Antônio, Teófilo Cunha e Vila Conceição.