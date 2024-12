Ventos causaram queda de árvore na Rua Doutor Pache Faria, no Méier - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/12/2024 09:57 | Atualizado 11/12/2024 13:34

Rio - As fortes chuvas e as rajadas de vento que atingiram a cidade do Rio entre a noite desta terça-feira (10) e a madrugada desta quarta (11) causaram estragos em diversos bairros do município. Nesta manhã, algumas ruas precisaram ser fechadas devido à queda de árvores, gerando transtornos aos moradores, comerciantes e motoristas.

No Méier, Zona Norte, uma árvore caiu na Rua Doutor Pache de Faria, que precisou ser parcialmente interditada. No mesmo local, moradores e comerciantes denunciaram que uma outra árvore não recebe podas. Além de galhos estarem invadindo as casas e lojas, a calçada está quebrando e afundando devido ao crescimento da raiz. Por conta deste problema, a região está sofrendo com um vazamento de água potável.

Já na Rua da Capela, em Piedade, na mesma região, duas árvores tombaram e ocuparam uma faixa da via, que também precisou ser fechada. O mesmo aconteceu na altura do número 28 da Rua Ernestina, no Lins de Vasconcelos, onde um tronco caiu em cima de um poste. Devido ao incidente, o fornecimento de energia foi afetado.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), agentes da Comlurb e da Guarda Municipal estiveram nos locais para retirarem os troncos e galhos, além de auxiliarem no trânsito. Ainda de acordo com o COR, destas ocorrências, somente a Rua da Capela permanece com faixa ocupada para o trabalho das equipes, enquanto as outras vias já foram limpas e liberadas.

Por meio de nota, a Águas do Rio informou que vai realizar um reparo do vazamento na Rua Doutor Pache de Faria ainda nesta quarta-feira. A concessionária reforça que o problema não tem relação com a falta de manutenção na árvore.

Procurada pela reportagem, a Light comunicou que "a equipe de manutenção está atuando no local para normalizar o serviço o mais breve possível." A companhia reforça, ainda, que a Comlurb foi acionada para retirar o que restou da árvore e liberar a área para que os profissionais possam consertar a rede elétrica danificada.

Tempestades no Rio

Desde o início da noite desta terça-feira (10), fortes temporais, acompanhados de raios, trovões e rajadas de vento, atingem diversas cidades do estado do Rio. Na capital fluminense, as Zonas Norte e Oeste foram as mais prejudicadas, enquanto nas Regiões Serrana e Metropolitana, houve riscos moderados de deslizamentos de terra.

No Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, os ventos chegaram a 63 km/h. Em Guadalupe, Zona Norte, moradores relataram pontos de alagamento. Conforme divulgado pelo Sistema Alerta Rio, houve registro de chuva moderada em Piedade (4,8 mm), em Irajá (4,4 mm) e no Alto da Boa Vista (3,6 mm), também na Zona Norte.

Já na Zona Sul, a Rua das Laranjeiras, na altura da Rua Alice, precisou ser fechada devido à queda de uma árvore por conta dos fortes ventos. O mesmo aconteceu na Rua Pinheiro Machado, que teve uma faixa interditada no sentido Botafogo, altura do Palácio da Guanabara.