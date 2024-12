Muito artesanato na exposição que fica no Sesc Tijuca - Divulgação

Publicado 12/12/2024 00:00

Entre os dias 13 e 15 de dezembro, o SESC Tijuca será palco do Encontro da Arte Feito à Mão, um festival cultural que destaca a riqueza e a diversidade do artesanato típico e contemporâneo do Rio de Janeiro. Com entrada franca, o evento une tradição e inovação em uma programação recheada de oficinas, desfiles de moda, apresentações musicais, manifestações culturais e uma saborosa experiência gastronômica, de forma diversa e acessível.



O festival tem produção da Palavra Z e direção geral do projeto e curadoria de Nea Mariozz. O projeto é realizado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Lei Paulo Gustavo.



"Com o Encontro da Arte Feito à Mão, buscamos não apenas celebrar a riqueza do artesanato fluminense, como também promover a inclusão e a diversidade. Por isso, 40% dos expositores serão mulheres; 40% negros; 10% representantes de comunidades indígenas ou quilombolas e 10% destinados a pessoas com deficiência. O festival reflete dessa maneira o nosso compromisso em fortalecer o empreendedorismo desses grupos, ampliando o acesso a novos mercados e valorizando as expressões artísticas do nosso estado. Mais do que um festival, este evento é uma plataforma para conectar tradição, inovação e práticas sustentáveis", destaca Nea Mariozz, curadora e diretora geral do projeto.





Programação:



Oficinas gratuitas:

Macramê: Técnicas de tecelagem manual que consiste no uso de nós, originalmente para criar franjas e barrados em cortinas, toalhas etc;



Crochê: Pontos variados usando fios de diferentes materiais;



Fuxico: Criação de peças decorativas e utilitárias com tecidos;



Pintura: Técnicas aplicadas a objetos como garrafas e tecidos.





Mesa de Debates (domingo, dia 13/12):



“Artesanato como resgate ancestral” – Representação de indígenas e quilombolas;



“Artesanato e diversidade” – Artesãos de grupos acessíveis;



“Artesanato como desenvolvimento regional” – Impacto na economia local;



“Artesanato e empreendedorismo” – Foco em artesãs mulheres.





Desfile de Moda:

Peças confeccionadas por artesãos fluminenses serão destaque em um desfile exclusivo, ressaltando a fusão entre tradição e contemporaneidade.





Acessibilidade:



Ao longo dos três dias do festival, haverá tradução simultânea em LIBRAS nas Mesas de Debate e oficinas a fim de atender às necessidades do público deficiente auditivo. Nas palestras também teremos audiodescrição para o público deficiente visual.





Serviço: Encontro da Arte Feito à Mão

Data: de 13 a 15 de dezembro

Local: SESC Tijuca – R. Barão de Mesquita, 539. Tijuca, RJ

Classificação indicativa: livre.

Entrada franca.



Abertura do evento: dia 13, sexta-feira, às 10h



Funcionamento: sexta-feira, das 10h às 21h, e sábado e domingo, das 9h às 17h



Sesc Tijuca: (21) 4020-2101



