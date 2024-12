Criminosos de facções rivais voltaram a se enfrentar na comunidade - Reprodução / redes sociais

Publicado 11/12/2024 20:36 | Atualizado 11/12/2024 20:44

Rio - Moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, enfrentam mais uma noite de tiroteio nesta quarta-feira (11). Criminosos de facções rivais voltaram a se enfrentar na comunidade, na disputa pelo controle de territórios. A guerra já dura três dias.

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, os tiros começaram por volta das 19h30. Disparos foram ouvidos nas proximidades das Ruas Silva Pinto e Senador Nabuco. Nas redes sociais, vídeos mostram a intensa troca de tiros entre os criminosos.

Moradores enfrentam mais uma noite de confronto no Morro dos Macacos



Informações preliminares apontam que traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, também na Zona Norte, ligados ao Comando Vermelho, voltaram a tentar invadir o Morro dos Macacos, controlado pelo Terceiro Comando Puro. A guerra na região já provocou diversas mortes.

A reportagem de O DIA esteve nos acessos do Morro dos Macacos na manhã desta quarta-feira e encontrou diversos projéteis espalhados pelo chão, ruas pouco movimentadas e lojas fechadas. No local, havia pichações em vermelho com as iniciais C.V que, segundo um morador, foram feitas pelos criminosos na tentativa de invasão da facção, nesta madrugada. Viaturas da UPP e um veículo blindado também circulavam pela região. Nove unidades escolares foram impactadas.

A Polícia Militar informou que um grupo de criminosos disparou contra equipes da Unidades de Polícia Pacificadora que estavam próximas ao blindado. Logo em seguida, eles fugiram para uma área de mata, cessando os disparos. O policiamento segue reforçado. Até o momento, não há registro de feridos.

Escola cancela ensaio

Por conta dos confrontos, a escola de samba Unidos de Vila Isabel cancelou o ensaio de rua que aconteceria nesta quarta-feira.

"Nossa agremiação lamenta profundamente a violência da qual a nossa comunidade tem sido constantemente vítima. Por mais uma noite consecutiva, os moradores do nosso bairro sofreram com esse problema recorrente da nossa cidade.", diz um trecho da nota publicada nas redes sociais.

Rotina de violência



A região de Vila Isabel passou a viver uma rotina de violência, por conta da disputa entre facções rivais. No último dia 3, Luiz Gabriel de Melo Almeida morreu e Wenderson Terra da Silva e Wallace Pereira Barbosa da Silva ficaram feridos , após um ataque a tiros em um dos acessos ao Morro dos Macacos, ligado à guerra por territórios. Relatos apontam que o ataque teria sido realizado por um traficante do Morro da Mangueira, dominado pelo CV, que estava em uma motocicleta e passou atirando pela Rua Petrocochino, e fugindo logo depois.