Publicado 11/12/2024 07:11 | Atualizado 11/12/2024 08:17

Rio - Moradores voltaram a sofrer com a violência no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. A guerra entre facções rivais registrou mais um episódio na madrugada desta quarta-feira (12), com uma intensa troca de tiros e explosões. No dia anterior, a região já havia sido impactada por outro confronto entre criminosos, que deixou um homem ferido e fechou escolas e unidades de saúde.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir muitas rajadas de tiros e alguns moradores relataram explosões de granadas. As imagens compartilhadas apontam que a troca de tiros ocorreu por volta das 3h. Confira abaixo. Até o momento, não há registro de feridos, prisões ou apreensões. A Secretaria Municipal de Educação informou que, nesta quarta-feira, nove unidades escolares foram impactadas. Já as unidades municipais de saúde estão funcionando normalmente.

Segundo relatos, mais uma vez traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, também na Zona Norte, tentaram invadir a comunidade. A primeira é controlada por criminosos do Comando Vermelho, que há meses vêm realizando invasões em diversas áreas de rivais para expandir seus territórios e atividades ilícitas, como o Morro dos Macacos, dominado pelo Terceiro Comando Puro. A guerra na região já provocou diversas mortes.

De acordo com a Polícia Militar, o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Macacos informou que disparos foram ouvidos na comunidade e o policiamento intensificado em toda a região.



Rotina de violência



A região de Vila Isabel passou a viver uma rotina de violência, por conta da disputa entre facções rivais. No último dia 3, Luiz Gabriel de Melo Almeida morreu e Wenderson Terra da Silva e Wallace Pereira Barbosa da Silva ficaram feridos , após um ataque a tiros em um dos acessos ao Morro dos Macacos, ligado à guerra por territórios. Relatos apontam que o ataque teria sido realizado por um traficante do Morro da Mangueira, dominado pelo CV, que estava em uma motocicleta e passou atirando pela Rua Petrocochino, e fugindo logo depois.