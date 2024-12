Publicado 12/12/2024 00:00

Com pautas importantes em discussão no Congresso, como pacote fiscal e reforma tributária, governo precisará provar que não depende apenas de Lula na articulação política. Afastamento do presidente após cirurgia de emergência deve complicar negociações.

Queda de Assad na Síria é derrota para Putin. Apoiado militarmente pelo Kremlim há quase uma década, ditador era aliado mais fiel de Moscou no Oriente Médio. Vitória dos rebeldes é duro golpe no objetivo da Rússia de se afirmar como potência global.