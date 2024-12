Nesta quarta-feira (11), a Leader organizou uma ação chamada pela empresa de 'Carnatal', na Rua Uruguaiana - Divulgação

Nesta quarta-feira (11), a Leader organizou uma ação chamada pela empresa de 'Carnatal', na Rua UruguaianaDivulgação

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 11/12/2024 20:59

Há décadas já é assim: quando ouvimos a canção "Já é Natal na Leader Magazine", a impressão que temos é que o Natal oficialmente começou para o carioca. Nesta quarta-feira (11), a varejista Leader organizou uma ação chamada pela empresa de "Carnatal", no Centro da cidade do Rio, na Uruguaiana, 55, local que hoje abriga uma de suas seis unidades.

O "Carnatal" da Leader teve a participação de colaboradores e populares que passavam pelas ruas da cidade naquele momento. Uma mistura de carnaval com natal, que contou com a banda de pagode vencedora do "Concurso Jingle de Natal", realizado pela empresa em outubro e que repaginou esse ano o famoso jingle remixado em forma de samba. O objetivo foi atrair clientes e espalhar pela cidade que estamos há duas semanas do Natal, uma das principais data para o comércio.

Sob nova administração desde maio, a Leader, vem buscando formas de se mostrar ao mercado e reforçar sua marca, sobretudo no público das classes B e C. Uma reestruturação completa, pretende recolocar a empresa em condições de igualdade para competir no mercado com marcas semelhantes, como foi no passado.