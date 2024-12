O criminoso foi encontrado enquanto tentava fugir da polícia - Divulgação

Publicado 11/12/2024 18:24

Rio - Agentes da 71ª DP (Itaboraí) prenderam, terça-feira (10), um homem acusado de estuprar a própria filha. Ele foi localizado e detido às margens da BR-493, na altura de Itaboraí, na Região Metropolitana.

De acordo com as investigações, o autor violentou a vítima depois de dopá-la com o composto conhecido como 'Boa Noite, Cinderela'. Além disso, ele também registrou um vídeo do abuso sexual. O homem foi abordado enquanto tentava fugir, pilotando uma moto em direção ao posto externo do Comperj.

A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.