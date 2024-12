Alessa Brasil Vitorino, de 30 anos, levava uma amiga para a comunidade de Vila do João - Reprodução

Publicado 11/12/2024 16:44

Rio - A contadora Alessa Brasil Vitorino, de 30 anos, morta vítima de bala perdida no Complexo da Maré , foi sepultada, na tarde desta quarta-feira (11), no Cemitério Memorial Parque Nycteroy, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A cerimônia de despedida foi acompanhada por amigos e familiares.

O velório começou por volta das 10h e o sepultamento às 15h. A morte de Alessa aconteceu na última segunda-feira (9), quando contadora levava uma amiga para a comunidade da Vila do João. No mesmo momento, equipes das polícias Civil e Militar realizavam uma fase da operação Torniquete na comunidade

"Estou tentando escrever algo que consiga expressar os meus sentimentos, mas nenhuma palavra nesse mundo será capaz de demonstrar isso. Nos vemos na eternidade", compartilhou nas redes sociais o irmão de Alessa, Alexsey Vitorino.

A amiga da contadora, Evellyn Tainá Aguiar, de 20 anos, também foi baleada na ação. A jovem foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, com um tiro na perna. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ela já recebeu alta.

Em coletiva de imprensa sobre a ação que resultou na morte de Alessa, o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, afirmou que traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) podem ter disparado contra a população como forma de tirar o foco da operação realizada no Complexo da Maré.

Ainda segundo o delegado, esse seria o modus operandi adotado pelo grupo criminoso, o mesmo realizado no Complexo de Israel, em outubro deste ano.

"A investigação da Delegacia de Homicídios vai seguir. Tudo leva a crer que foi para atirar contra a população e desviar a atenção da polícia. É a nossa principal linha de investigação, mas nenhuma hipótese está descartada", disse em coletiva.

Operação

A segunda fase da Operação Torniquete, realizada nesta segunda-feira (9), terminou com três mortos e 13 presos. Entre os presos está o traficante Luiz Mário dos Santos Júnior, o Mário Macaco, apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV).