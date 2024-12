Mulher é vista na garupa de uma moto baleada no Complexo da Maré, nesta segunda-feira (9) - Reprodução/Redes sociais

Mulher é vista na garupa de uma moto baleada no Complexo da Maré, nesta segunda-feira (9)Reprodução/Redes sociais

Publicado 09/12/2024 17:38 | Atualizado 09/12/2024 18:39

Alessa Brasil Vitorino, de 30 anos, morreu vítima de bala perdida na Vila do João, no Complexo da Maré, na tarde desta segunda-feira (6). Uma outra mulher também foi baleada e socorrida. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública do Rio, Victor Santos, em coletiva para falar sobre a Rio -, de 30 anos, morreu vítima de bala perdida na Vila do João, no Complexo da Maré, na tarde desta segunda-feira (6). Uma outra mulher também foi baleada e socorrida. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública do Rio, Victor Santos, em coletiva para falar sobre a Operação Torniquete , realizada na comunidade durante a manhã.

fotogaleria

Em uma imagem que circula nas redes sociais é possível ver uma mulher baleada sendo carregada na garupa de uma moto. Alessa estaria levando uma amiga para a comunidade no momento em que foi atingida pelos disparos. Nas redes sociais, o irmão da vítima lamentou a perda. "Estou tentando escrever algo que consiga expressar os meus sentimentos, mas nenhuma palavra nesse mundo será capaz de demonstrar isso".

Segundo o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) podem ter disparado contra a população como forma de tirar o foco da operação realizada no Complexo da Maré. Ainda segundo ele, esse seria o modus operandi adotado pelo grupo criminoso, o mesmo realizado no Complexo de Israel , em outubro deste ano.

"A investigação da Delegacia de Homicídios vai seguir. Tudo leva a crer que foi para atirar contra a população e desviar a atenção da polícia. É a nossa principal linha de investigação, mas nenhuma hipótese está descartada", disse em coletiva.

A segunda fase da Operação Torniquete terminou com três mortos e 13 presos. Também foram apreendidos seis fuzis, uma granada, duas pistolas, 16 carregadores de fuzil, munições e dezenas de carros roubados recuperados. A ação visava combater o roubo de cargas e de veículos.

Roubos de cargas e veículos financiam facção

A ação pretendia cumprir mandados de prisão contra investigados de integrarem o Comando Vermelho (CV). As Delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) descobriram que traficantes, liderados por Rodrigo da Silva Caetano, o Motoboy, e Jorge Luís Moura Barbosa, o Alvarenga, são responsáveis por, entre outros crimes, arquitetar e gerenciar quadrilha de roubos de veículos e cargas para financiar a "caixinha" do CV, para compra de armamento, munição e o pagamento de uma "mesada" aos parentes de presos faccionados, bem como das lideranças da facção.



As investigações apontam que, após receberem determinação da liderança do Complexo da Penha, também na Zona Norte, principalmente do traficante Edgar Alves Andrade, o Doca, traficantes da Maré montam o apoio logístico para a quadrilha praticar os crimes em diversos bairros do Rio e Região Metropolitana. A ação é baseada em dados de investigação e de inteligência das especializadas e de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), analisados junto com informações do Instituto de Segurança Pública (ISP) e da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil (SSINTE).



As investigações revelaram ainda que, no interior das comunidades, há atividades criminosas relacionadas aos roubos de veículos e cargas, como o armazenamento, transbordo e revenda das cargas roubadas para receptadores; clonagem de veículos para revenda ou troca por armas e drogas; desmanche de veículos para revenda de peças; uso dos veículos roubados pelas quadrilhas para deslocamento e prática de outros crimes; e cativeiro de vítimas sequestradas para realização de transferências via PIX.