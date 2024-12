Pedregulhos voaram e atingiram carros, casas e comércios na Rua Mário da Cunha Siqueira - Reprodução

Publicado 09/12/2024 20:52 | Atualizado 09/12/2024 23:03

Rio - Uma explosão em uma obra da Estação de Tratamento de Esgoto de Paraíba do Sul causou transtornos a moradores do bairro Centro na tarde desta segunda-feira (9). Segundo relatos, pedregulhos voaram e atingiram carros, casas e lojas comerciais na Rua Mário da Cunha Siqueira.

Testemunhas informaram que o caso aconteceu por volta das 17h30, quando funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços para a Águas da Condessa, concessionária que administra o abastecimento na cidade, realizavam a detonação de uma rocha.

"Foram explodir pedra e causaram tudo isso. Lá no final da rua foi onde aconteceu a explosão, de lá veio danificando tudo. A explosão foi muito grande, subiu pedra para todo lado, e essas pedras saíram danificando tudo. Até meu carro, que está no começo da rua. Teve uma casa que foi mais atingida, com uma pedra grande, quase matou uma criança", conta o aposentado José Fernando da Costa, de 67 anos, ao DIA.

O personal Rodrigo Batista, 29, estava dando aulas em seu estúdio quando uma pedra invadiu o local pelo telhado. Um dos alunos fazia exercícios próximo ao espelho e quase foi atingido pelo rochedo.

"Eu estava dando aula, aí na hora que que aconteceu explosão, até então estava nublado, a gente achou que era uma trovoada. Só que na hora que eu estava na porta do meu estabelecimento deu um barulho muito forte, aí caiu uma pedra dentro do meu estúdio e quase atingiu um aluno que estava no aparelho. Até empenou o aparelho. Bateu na parede, estourou os vidros do espelhos. Se a pedra bate no meu aluno mataria ele na hora", conta o personal.

Uma marcenaria e outra academia também foram danificadas, além de mais carros que estavam parados na rua. Ainda conforme as testemunhas, ninguém ficou ferido.

A Polícia Civil está no local fazendo a perícia. Procurada, a Águas da Condessa informou que está apurando as causas do incidente durante o trabalho de desfragmentação de rochas realizado por uma empresa terceirizada, contratada pela concessionária.

"Águas da Condessa ressalta que não houve vítimas e que uma equipe de advogados da empresa terceirizada está sendo enviada ao local para verificar os prejuízos, que serão ressarcidos. O trabalho de desfragmentação de rocha faz parte das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Centro e vem sendo realizado desde o dia 8 de novembro de 2024", diz a nota.