Os medicamentos usados para o crime eram desviados dos hospitais em que Reginaldo trabalhava - Reprodução

Publicado 09/12/2024 18:36

Rio - A Secretaria Municipal de Niterói demitiu o técnico de enfermagem Reginaldo Ferreira Araújo, preso após ser acusado de dopar e estuprar dois homens na cidade, na Região Metropolitana do Rio. Reginaldo trabalhava no Hospital Municipal Carlos Tortelly, e, segundo a gestão, assim que foi informada sobre o caso, tomou as providências necessárias para desligá-lo das funções.

De acordo com a polícia, ele oferecia carona às pessoas em pontos de ônibus e, em seguida, as drogava com uma bebida, aproveitando a perda de consciência para cometer os abusos sexuais. Reginaldo abordava vítimas em pontos de ônibus, oferecendo carona.

Material apreendido pela polícia na casa de Reginaldo Ferreira Araújo Divulgação / Pcerj

Após a entrada no veículo, ele oferecia uma bebida adulterada. Uma vez que a vítima ficava dopada, o suspeito cometia os crimes. Os medicamentos usados para o crime eram desviados dos hospitais em que Reginaldo trabalhava.

Agentes da distrital cumpriram um mandado de busca e apreensão em dois endereços do suspeito a última sexta-feira (6). Foram apreendidos bebidas, medicamentos, dispositivos eletrônicos, pendrives, entre outros itens.