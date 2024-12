Publicado 10/12/2024 00:00

Na manchete, operação das polícias Civil e Militar no Complexo da Maré termina com dois suspeitos e uma mulher mortos, além de 13 prisões e apreensões de armas e drogas

Em Economia, Rio começa semana com mais de 6 mil vagas de empregos e estágios

No D, Fernanda Torres concorre ao Globo de Ouro pela atuação no filme 'Ainda estou aqui'

Em Rio, começam as vendas dos bilhetes do Metrô para o Réveillon

Homem morre na Penha, em tentativa de assalto, quando estava a caminho de missa

Visita de Paes marca o início das obras de reestruturação do Hospital do Andaraí

Casamento comunitário em Queimados une 50 casais

No Ataque, Textor tenta manter Artur Jorge no comando do Botafogo. Alvinegro desembarca no Catar

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é eleito presidente do Flamengo