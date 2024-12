A edição anterior do casamento comunitário foi um sucesso - Arquivo

A edição anterior do casamento comunitário foi um sucessoArquivo

Publicado 10/12/2024 00:00 | Atualizado 10/12/2024 08:29

fotogaleria "É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita para viver, é o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez eu entender que a vida é nada sem você". Os versos da música de Zezé di Camargo e Luciano dão a dimensão de quanto é importante a gente encontrar o nosso par para seguir a vida da melhor forma possível almejando sempre o melhor para os dois. E quando o amor consegue ser celebrado em forma de festa como muitos noivos sonham aí tudo fica ainda melhor.Pensando na felicidade e realização dos apaixonados, a Prefeitura de Queimados realiza, na quarta-feira (11), a terceira edição do Casamento Coletivo, onde 50 casais terão a oportunidade de dizerem o tão sonhado "sim" diante do altar. Haverá cerimônia ecumênica no sítio Cores de Ipê, em Nova Iguaçu, com direito a maquiagem, roupas, buquês e a tradicional festa com convidados. O casamento no civil acontece no dia 11 de dezembro, a partir das 10h, no Fórum da Cidade, e a cerimônia religiosa, às 16h, no sítio Cores de Ipê.

O prefeito de Queimados, Glauco Kaizer, falou sobre mais uma edição do evento: "Os outros dois casamentos foram um sucesso e tenho certeza que este também será. Os custos de uma festa, da documentação são elevados e, por isso, muita gente não se une oficialmente, mesmo sendo um sonho de uma vida toda para muitos. O Governo Municipal já ajudou mais de 100 pessoas a tornar o casamento uma realidade", destacou.

Uma das noivas, Greiciene Dias, que irá se casar com José Carlos, está ansiosa e adorou a iniciativa. "Não vivemos juntos. Temos uma filha de 8 anos que está muito feliz com essa união. Nosso relacionamento começou muito conturbado e tivemos muitos problemas pelo caminho, mas, no início deste ano, resolvemos que iríamos casar, enfrentamos muita dificuldade no cartório e então surgiu essa oportunidade. Fiquei muito animada e o noivo topou logo".

Greiciene está muito feliz com a oportunidade. "Não pretendíamos fazer nenhum tipo de cerimônia, isso é mais do que esperávamos, até porque já fomos casados com outras pessoas e já realizamos esse sonho, mas esse casamento comunitário acendeu em nós a vontade de celebrar e agradecer a Deus por nos dar a chance de vivermos uma nova história e unir a nossa família . Que venha dia 11!", vibrou, acrescentando que estará de branco pois foi o desejo da maioria das noivas. "A maquiagem e o vestido são por minha conta. Quero estar, minimamente, apresentável", brincou.



Há 16 anos juntos, a alagoana Taciana Marques da Silva e Alessandro de Andrade Gonçalves, ambos de 41, não têm filhos em comum, mas de outros relacionamentos sim. "Nos conhecemos no dia 13 de maio de 2018 no serviço onde tinha acabado de ser admitida. Meu esposo sempre quis oficializar a nossa união, mas por conta do outro casamento tinha receio, então depois que nós convertemos na igreja evangélica tabernáculo, muita coisa mudou para melhor , graças a Deus".

Taciana conta que sua pastora Daniele tinha colocado um link de casamento coletivo no grupo da igreja e ela se interessou. "No mesmo momento, eu senti vontade de me inscrever e entreguei nas mãos de Deus, falei são apenas 50 casais se for da tua vontade que me case eu serei uma das 50 sorteadas. Se não estiver enganada com três ou quatro dias recebi a mensagem que tinha sido uma das selecionadas. Fiquei muito feliz e o meu esposo mais ainda. O detalhe é que fiz a inscrição sem ele saber, só depois que eu contei", disse Taciana.

Apesar de não terem filhos em comum, o casal cria uma sobrinha do marido desde que ela tinha 11 meses que estará no casamento. Quanto às vestimentas ela explica: "Nossa roupa será simples porém adequada a esse momento único principalmente para o meu esposo que nunca casou. Eu sou divorciada".

Taciana é muito grata por esse momento. "Eu só tenho a agradecer primeiramente ao meu Deus, a Tabernáculo, a igreja onde congrego e à minha pastora pois ela foi a ponte para tudo isso acontecer, pois se ela não tivesse colocado o link eu certamente não estaria casando, pois nem sabia que tinha esse casamento coletivo. Agradeço ao meu pastor Rivelino Bandeira por todo ensinamentos e ao nosso prefeito Glauco por nos proporcionar esse momento único para todos os casais".



Ana Victoria dos Santos e Wendel da Costa Pessanha são bem novinhos e estão juntos há dois anos. Ela não tem filhos e ele, uma filha. "Tenho 20 e o meu marido, 23. Nos conhecemos pelas redes sociais, mas a gente nunca tinha se visto. Conversávamos muito até que um dia marcamos de sair para nos conhecer pessoalmente e passamos a nos relacionar. Aí eu fui morar com ele e neste mês fez dois anos que moramos juntos".

Para Ana Victoria, a iniciativa é muito boa. "Eu acho muito incrível e legal esse projeto do casamento comunitário porque é um meio de realizar o sonho de muitas pessoas que às vezes não têm meios financeiros para investir em uma festa. Soube pelo meio das redes sociais. Mas, tipo, eu nunca tive a oportunidade de me inscrever. Até porque eu e o meu marido não estávamos no pensamento de que a gente iria casar", diz Ana, que teve um grande motivo para se inscrever: "veio o pedido do casamento que eu achei que não iria vir. Quando ele me pediu em casamento, eu fiquei mais animada e fui sorteada.

Ana, que não trabalha fora, sempre teve o sonho de se casar, ter uma festa. "Se não fosse o casamento comunitário não teríamos condições de fazer uma festa pois só omeu esposo trabalha. Estou super feliz porque eu ganhei uma oportunidade que muitas meninas querem".



Para se inscrever, os "pombinhos" entraram em contato com a prefeitura pelo whatsapp (21) 98048-6486 ou ir ao (NAC) Queimados (Núcleo de Atendimento ao Cidadão) que fica na Rua Otília, 1504, Vila do Tinguá, em frente ao Fórum. Os documentos necessários foram RG, CPF, comprovantes de residência e renda. Os participantes precisam ter mais de 18 anos, ser morador da cidade e ter renda familiar de até dois salários mínimos.