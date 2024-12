Todos estão se empenhando para que o espetáculo seja perfeito - Divulgação / Solar Menino de Luz

Publicado 11/12/2024 00:00

fotogaleria A ONG Solar Meninos de Luz, o Ministério da Cultura, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Cultura apresentam Três Noites para o Natal, espetáculo de fim de ano da Escola de Teatro Solar, nos dias 13 e 14 de dezembro, às 10h, em Copacabana.Livremente inspirado no livro '5 noites para o Natal” de Jimmy Fallon', a peça aborda a história de uma família ansiosa à espera da noite de Natal. O avô conta três histórias sobre a origem do Natal, seus símbolos e tradições, histórias essas que criam vida e são encenadas de diferentes formas, como, teatro de manipulação e sombra.

Neste espetáculo, a Escola de Teatro Solar Meninos de Luz e a MUSA Cia Teatral, em parceria há quase uma década, trarão ao palco cerca de 30 alunos de diferentes segmentos, desde o fundamental 1 ao grupo de extensão da Escola de Teatro Meninos de Luz, e também contaremos com a participação da Escola de Música Solar, que tocará a trilha sonora ao vivo”, conta Cheila Oliveira, diretora do espetáculo e coordenadora da Escola de Teatro Solar.



Após uma longa espera de 352 dias, finalmente faltam apenas três noites para o Natal! Para acalmar o coração ansioso de seus netos e prepará-los para o grande dia, um avô carinhoso decide contar-lhes três histórias natalinas — uma a cada noite, enquanto decoram a casa.

Entre tradições antigas, duendes trapalhões e o nascimento de Jesus, este espetáculo baseado em fatos reais é também pura magia. Cada espectador vai descobrir mais sobre as origens dessa celebração, rir e sonhar com as crianças e como uma criança, no verdadeiro espírito do Natal.

Três Noites para o Natal terá 2 sessões, nos dias 13 (sexta) e 14 (sábado), às 10h, no Teatro Solar Meninos de Luz, que fica na rua Saint Roman, 146, em Copacabana. A entrada é gratuita e a classificação livre.

A Escola de Teatro Solar tem apoio da Musa Cia Teatral (metodologia) e patrocínio da Karoon Energy, Lorinvest e Turim, através da Lei Rouanet e Lei Municipal de Incentivo à Cultura (ISS RJ).





Serviço:

Três Noites para o Natal, por Escola de Teatro Solar Meninos de Luz

Data: 13 (sexta-feira) e 14 (sábado) de dezembro 2024

Horário: 10h

Local: Teatro Solar Meninos de Luz – Rua Saint Roman, 146 - Copacabana

Capacidade: 400 lugares

Entrada gratuita

Classificação livre





Sobre o Solar Meninos de Luz

O Solar Meninos de Luz é um complexo de educação integral continuada (do berçário ao Ensino Médio) de excelência que atende crianças e adolescentes, selecionadas em ambientes de insegurança social e econômica nas comunidades do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, Rio de Janeiro.

Em caráter preventivo, desenvolve potenciais dentro de uma infraestrutura completa onde eles podem brincar, aprender, crescer e se formar com esperança no futuro, quebrando assim seu ciclo de vulnerabilidade.

São 10h diárias, divididas entre a educação formal e mais de 40 oficinas na educação complementar, que somam mais de 2500 vagas por ano.



Algumas atividades extras

Com o objetivo de ampliar ainda mais o leque de atividades oferecidas aos alunos, de modo a proporcionar uma formação ainda mais completa, o Solar Meninos de Luz promove a:





•Escola de Dança Solar Meninos de Luz realiza aulas gratuitas de ballet, jazz, zumba, hip hop e dança criativa para alunos do Solar e moradores das comunidades do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, com aulas ministradas por professores distintos com coordenação de Fabiana Valor.

•Escola de Teatro Solar Meninos de Luz, em parceria com a Musa Cia Teatral, apresenta aos alunos e moradores toda a magia e arte do teatro. Nela, os alunos passam por todos os processos até a apresentação final do espetáculo: criação/adaptação de textos, personagens, cenografia, figurino, encenação.

•Escola de Música Solar, com oficinas de Educação Musical, Canto Coral e Percussão, e a Orquestra Solar Meninos de Luz, que dispõe de aulas gratuitas - abertas também aos moradores destas comunidades - de violino, viola, flauta transversa, violoncelo, clarineta, trompete, trombone e contrabaixo acústico.

Criadora da ONG, a pedagoga Yolanda Maltaroli (in memoriam), contou que abrir uma escola de música para a comunidade era um antigo sonho.

"Não dá para educar sem música. A música torna o pensamento dos alunos amorável, afetuoso. Faz com que eles comecem a se interessar pelo que antes não interessava. Era um velho sonho, que agora está virando realidade", pontua.



•Galeria de Arte Solar, criada com o objetivo de democratizar o acesso à Arte aliada à Educação. É a primeira e única galeria estruturada com curadoria e calendário anual de mostras situada em uma comunidade no Rio de Janeiro.

Os artistas que expõe seus trabalhos na Galeria ministram oficinas para os alunos do Solar e para os moradores destas comunidades e o resultado pode ser visto em exposições independentes.

É aberta ao público de todas as idades e tem entrada gratuita. Todas as obras estão à venda com parte da renda revertida para os projetos do Solar Meninos de Luz.



Equipe

Presidente e Diretora Pedagógica - Isabella Maltaroli

Vice Presidente/Diretor Administrativo - Guilherme Maltaroli

Coordenadora das Atividades Complementares - Alessandra Almeida

Projetos e Mobilização de Recursos - Mayra Andrade e Thaís Antunes

Comunicação - Raquel Maia

Compras e Doações - Fernando Barbosa

Supervisor da manutenção e limpeza - Reginaldo Santos

Manutenção - Tarcísio Rodrigues e Sr. Carvalho