Chuva forte atinge o bairro Guadalupe, Zona Norte do Rio, na noite desta terça-feira (10)Reprodução / redes sociais

Publicado 10/12/2024 20:06

Rio - Um forte temporal, acompanhado de raios, trovões e rajadas de vento, atinge diversas cidades do estado do Rio, no início da noite desta terça-feira (10). Na capital fluminense, as Zonas Norte e Oeste são as mais prejudicadas, correndo riso de alagamentos. Já nas Regiões Serrana e Metropolitana, há riscos moderados de deslizamentos de terra.



No Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, os ventos chegaram a 63 km/h. Em Guadalupe, Zona Norte, moradores relataram pontos de alagamento.

Por volta das 18h30, uma árvore caiu na Rua Pinheiro Machado, no sentido Botafogo, na altura do Palácio Guanabara. Bombeiros foram acionados para a ocorrência e liberaram a via.

Uma árvore caiu na Rua Pinheiro Machado, no sentido Botafogo Reprodução / COR

Segundo a última divulgação do Alerta Rio, às 20h, houve registro de chuva moderada em Piedade (4,8 mm), em Irajá (4,4 mm) e no Alto da Boa Vista (3,6 mm), na Zona Norte, no período de 15 minutos.



A região de Mendanha, na Zona Oeste, em Irajá e em Anchieta foram as que tiveram os maiores índices de registro de chuva no intervalo de uma hora: 19,6 mm, 13,0 mm e 12,2 mm, respectivamente. Às 20h35, houve registro de vento moderado na estação Vidigal, chegando a 40,3 km/h.

Previsão do tempo

A capital do Rio tem previsão de chuva intensa a moderada para os próximos dias . O tempo deve permanecer chuvoso até quinta-feira (12), mas com intensidade reduzida.

De acordo com a previsão do Alerta Rio, após dias consecutivos de calor intenso, os cariocas terão uma trégua. Nesta terça (10) a máxima prevista foi de 34°C e a mínima de 23°C. Na quarta-feira (11), o céu vai variar entre nublado e encoberto, com previsão de chuva fraca, de forma isolada, a qualquer momento do dia. Os termômetros não deverão passar de 26°C, com mínima de 19°C.

Para quinta-feira (12), em função de ventos úmidos do oceano, o céu ficará entre nublado e parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca e isolada a qualquer momento do dia. Os ventos serão fracos a moderados. A máxima prevista é de 27°C.

Na sexta-feira (13), as temperaturas voltam a subir e não há previsão de chuva na cidade. Os ventos estarão moderados a fortes. A máxima será de 31°C, com mínima de 18°C.