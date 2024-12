Em função de ventos úmidos do oceano, o céu estará variando entre nublado e parcialmente nublado - Agência O Dia

Publicado 10/12/2024 12:57

Rio - A capital do Rio tem previsão de chuva intensa a moderada para os próximos dias. Segundo a meteorologia, na tarde desta terça-feira (10), pode chover forte, com raios e rajadas de vento moderado. O tempo deve ser chuvoso até a próxima quinta-feira (12), mas com intensidade reduzida.

Ainda de acordo com a previsão do Alerta Rio, após dias consecutivos de calor intenso, os cariocas terão uma trégua. Nesta terça (10) a máxima prevista é de 34°C e a mínima de 23°C. Na quarta-feira (11), o céu vai variar entre nublado e encoberto, com previsão de chuva fraca, de forma isolada, a qualquer momento do dia. Os termômetros não deverão passar de 26°C, com mínima de 19°C.

Para quinta-feira (12), em função de ventos úmidos do oceano, o céu ficará entre nublado e parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca e isolada a qualquer momento do dia. Os ventos serão fracos a moderados. A máxima prevista é de 27°C.

Na sexta-feira (13), as temperaturas voltam a subir e não há previsão de chuva na cidade. Os ventos estarão moderados a fortes. A máxima será de 31°C, com mínima de 18°C.