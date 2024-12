O Corpo de Bombeiros foi acionado às 21h39 para o recolhimento de cadáver - Reprodução / redes sociais

Publicado 10/12/2024 22:22 | Atualizado 11/12/2024 08:25

Rio - Um corpo foi encontrado na noite desta terça-feira (10), na Praia da Bica, Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Até o momento, não há informações se os restos mortais da vítima, que ainda não foi identificada, estavam na areia ou na água.

Os bombeiros atenderam ao chamado às 21h39 para o recolhimento de cadáver, no bairro Jardim Guanabara, altura do número 515. As Polícias Militar e Civil também foram acionadas e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânito Peixto, no Centro.

De acordo com a PM, policiais militares do 17ºBPM (Ilha do Governador) foram à Praia da Bica, onde encontraram uma pessoa morta. Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga as circunstâncias da morte. "Diligências estão em andamento para identificar a vítima e esclarecer todos os fatos", completou a corporação.