Caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara) - Divulgação

Caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara)Divulgação

Publicado 10/12/2024 20:02

Rio - Um professor e o diretor de uma escola do Jardim Catarina, em São Gonçalo, foram agredidos, nesta terça-feira (10), pelo pai de uma aluna. Segundo informação da Secretaria de Educação da cidade, o homem teria ficado insatisfeito com a reprovação da filha e atacou os educadores dentro do Colégio Municipal Irene Barbosa Ornelas.

A agressão só parou quando responsáveis de outros alunos retiraram o homem das dependências da escola. Após o ocorrido, tanto o professor quanto o diretor do colégio municipal foram levados para a 74ª DP (Alcântara) e prestaram depoimento.

Uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) chegou a ser acionada para atender ao caso de agressão contra os docentes e, ao chegarem no local, foi informada do ocorrido. De acordo com o relato feito aos agentes, a ação do homem foi impedida por outros pais de alunos que também o agrediram. Os policiais levaram o professor e o diretor para delegacia onde o caso foi registrado.

O homem deixou o local na sequência, antes da chegada da PM. Nas redes sociais, um boato teria sugerido que o agressor foi sequestrado por traficantes da comunidade onde vive, no Jardim Caterina.

Em nota, a Polícia Civil informou que moradores da localidade negaram a informação dizendo que o homem estaria bem e circulando pela região. A investigação segue em andamento na 74ª DP.