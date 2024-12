Ricardo dos Santos é acusado de envolvimento na morte de artista plástico francês em Paraty - Divulgação

Publicado 10/12/2024 19:53

Ricardo dos Santos, de 45 anos, Rio -, de 45 anos, acusado de matar o artista plástico francês Cedric Alexandre Vacherie Jaurgoyhen, à época com 33 anos, em Paraty, na Costa Verde do Rio, foi preso nesta terça-feira (10), seis anos depois do crime.

Francês Cedric Alexandre Vacherie Jaurgoyhen foi morto com um tiro na cabeça em Paraty Reprodução/Redes sociais

O homem, então considerado foragido da Justiça do Rio, foi localizado por policiais do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) a da 32ª DP (Taquara), em conjunto com agentes da Polícia Civil de São Paulo, em Natividade da Serra, no estado paulista.

Réu por homicídio qualificado por motivo fútil, Ricardo era considerado foragido da Justiça desde a época do ocorrido. Com ele, policiais apreenderam uma arma. Segundo as investigações, o criminoso matou Cedric após um desentendimento com a vítima.

Relembre o crime

corpo do francês foi encontrado no dia 13 de julho de 2018, no sítio onde morava, na Estrada da Colônia, localidade afastada do Centro, em Paraty. Segundo as investigações, Ricardo foi atingido com um tiro de espingarda na cabeça e teve o corpo queimado dentro do sítio.

A investigação concluiu que o artista plástico não possuía dívidas ou desafetos e morava sozinho nas terras que adquiriu de uma herança recebida na Europa. As únicas pessoas que frequentavam o sítio eram funcionários e a vizinhança, que usava o sítio como passagem. O terreno da vítima possui aproximadamente 35 hectares (350.000 metros quadrados), que foi comprado com o dinheiro recebido de uma pensão, após a morte de seu pai.



Diante das informações colhidas e dos depoimentos prestados na 167ª DP, as investigações indicaram o envolvimento de Ricardo dos Santos no homicídio. Há ainda, nos autos das declarações, que Ricardo praticou o crime após um desentendimento referente à passagem dentro da propriedade da vítima e por serviços contratados pelo francês.