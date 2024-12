Rio tem 2.090 casos de covid-19 confirmados em uma semana - Divulgação

Publicado 10/12/2024 18:19

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta segunda-feira (9), um aumento no número de mortes causadas pela Covid-19 no Rio. De acordo com panorama semanal, foram registrados 2.090 casos e 17 mortes desde a segunda-feira da semana passada (2).



Nos sete dias anteriores, entre o fim de novembro e início de dezembro, o número de vítimas do vírus foi de 8 e o total de diagnósticos positivos ficou em 2.510. Ainda em novembro, entre os dias 18 e 25, o painel apontou para cinco mortes e 2.238 casos confirmados de covid.

Ainda segundo o Painel Coronavírus Covid-19, apenas duas pessoas foram internadas com diagnóstico de covid-19 na última semana. A letalidade da doença segue em 2,63% em todo o estado.



O crescimento do número de vítimas é registrado em meio ao surgimento da nova subvariante JN.1 no estado. Derivado da variante Ômicron, o vírus foi diagnosticado na cidade do Rio, em uma mulher de 37 anos que teve apenas sintomas leves.

Segundo informações da Organização Mundial de Saúde, até a última semana, haviam sido registrados 98 casos da subvariante em todo o mundo, sendo 80 deles no Brasil.