Corpo de homem é encontrado boiando na Lagoa de JacarepaguáReprodução / Redes Sociais

Publicado 10/12/2024 19:30

Rio - Um corpo foi encontrado boiando na Lagoa de Jacarepaguá, entre o bairro de mesmo nome e a Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na manhã desta terça-feira (10). Segundo informações dos Bombeiros, o cadáver era de um homem, que não foi identificado.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o corpo boiando perto da vegetação à beira da Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na altura do Parque Olímpico. Moradores acionaram os Bombeiros, que conseguiram remover os restos mortais próximo ao número 3.010 da Avenida Ayrton Senna.

Ainda de acordo com a corporação, os militares levaram o cadáver até o Instituo Médico Legal (IML) do Centro do Rio. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Nas redes sociais, moradores da região comentaram que não é a primeira vez que isto acontece. "Em 2 meses, já vi um na Curva Chico Anísio e agora tem esse. Que horror", escreveu uma internauta. "Mais um caso né? Em 2 meses esse é o terceiro... isso dos que fiquei sabendo", reforçou outra pessoa.