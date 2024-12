Corpo de criança é encontrado em valão na comunidade da Vila Aliança, em Bangu - Reprodução/Redes sociais

Publicado 10/12/2024 18:08 | Atualizado 10/12/2024 19:37

Rio - O corpo de um menino de 3 anos foi encontrado dentro de um valão na comunidade Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste do Rio, na tarde desta terça-feira (10). A criança foi dada como desaparecida na segunda-feira (9), quando a mãe denunciou o caso na Polícia Civil.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para remover o cadáver e levá-lo para o Instituto Médico Legal (IML). Policiais do 14º BPM (Bangu) também foram chamados e isolaram o local até a chegada da perícia.

Segundo testemunhas, a criança saiu de casa para brincar na rua, na tarde de segunda-feira, e desapareceu. Nas redes sociais, a tia do menino disse que a irmã estava dormindo quando a criança saiu de casa. "Os dois estavam dormindo quando isso aconteceu. Ele saiu e ela não viu. Quando acordou, já não estava mais lá. Independentemente de qualquer coisa, minha irmã está sofrendo muito", escreveu Danielle Vieira.

O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu) e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). No entanto, com a localização do corpo, o caso voltou para a delegacia do bairro. Uma das hipóteses é de que o menino tenha caído no valão e se afogado.