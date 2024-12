Material apreendido pela polícia na casa de Reginaldo Ferreira Araújo - Divulgação / Pcerj

Publicado 06/12/2024 17:16 | Atualizado 06/12/2024 17:36

Rio - O técnico de enfermagem Reginaldo Ferreira Araújo foi preso em Niterói, na Região Metropolitana, suspeito de dopar e estuprar duas vítimas. De acordo com a polícia, ele oferecia carona às pessoas em pontos de ônibus e, em seguida, as drogava com uma bebida, aproveitando a perda de consciência para cometer os abusos sexuais.

Segundo investigações da 79ª DP (Jurujuba), Reginaldo abordava vítimas em pontos de ônibus, oferecendo carona. Após a entrada no veículo, ele oferecia uma bebida adulterada. Uma vez que a vítima ficava dopada, o suspeito cometia os crimes.

Agentes da distrital cumpriram um mandado de busca e apreensão em dois endereços do suspeito nesta sexta-feira (6). Foram apreendidos bebidas, medicamentos, dispositivos eletrônicos, pendrives, entre outros itens.

Reginaldo foi preso por agentes do programa Segurança Presente, com base no mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável. As investigações seguem em andamento para identificar outras possíveis vítimas.