Espetáculo foi idealizado e produzido por professores e alunos de nove cursos - Reprodução

Espetáculo foi idealizado e produzido por professores e alunos de nove cursos Reprodução

Publicado 06/12/2024 20:28

Rio - Um grupo de 200 alunos em vulnerabilidade social do projeto FormAção, organizado pela Ação Cidadania em parceria com a Shell, encenarão a partir da próxima segunda-feira (9) um espetáculo em teatro na Gamboa, Região Central. Chamada de "Abrigo", a peça recria a história dos próprios estudantes ao longo do ano e as etapas vividas por eles nesse processo. Ao todo, serão três sessões gratuitas, de segunda a quarta-feira (11), às 19h.

Segundo os organizadores, a peça foi idealizada e produzida pelos estudantes e seus professores. São alunos de nove cursos do projeto responsáveis pela narrativa que traz um mundo onde todos têm o mesmo direito de sonhar, mas somente com um "abrigo".

O espetáculo começa como uma viagem no tempo, onde o público é convidado a compartilhar os mesmos sentimentos que os alunos vivenciaram ao longo do projeto, num espetáculo itinerante. Todas as áreas comuns da Ação da Cidadania serão utilizadas como cenário ao longo dos três atos previstos.

A peça é assinada por Duda Maia, que esteve à frente do musical "Elza", e tem domo diretora-assistente Gabriela Luz.

"Dirigir esse espetáculo me faz lembrar diariamente o quanto o povo brasileiro é rico em poesia e criatividade e o quanto a simplicidade pode estar diretamente ligada à sofisticação. Estar nesse projeto, onde sua maior força é a diversidade, é um aprendizado e um presente”, revelou a diretora Duda Maia.

Segundo a Ação da Cidadania, o investimento no acesso à cultura de quem hoje vive em vulnerabilidade social, oferecendo capacitação profissional e oportunidade de carreira no mercado de arte e audiovisual, é o grande diferencial do projeto FormAção.

Desde o início das aulas, em abril deste ano, os alunos tiveram a oportunidade de se especializar em Direção de Arte e Cenografia, Figurino, Caracterização, Roteiro, Produção, Interpretação, Circo, Dança e Canto. Alguns desses ex-alunos, agora formandos, já atuam na área profissionalmente. Durante as aulas, os estudantes também receberam 1.560 cestas básicas e kits de higiene, custo total de transporte e lanche.

O projeto tem patrocínio da Shell e apoio do Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura.



Serviço