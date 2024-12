Homem foi filmado tentando arrancar poste - Reprodução / Redes sociais

Homem foi filmado tentando arrancar posteReprodução / Redes sociais

Publicado 06/12/2024 18:31 | Atualizado 06/12/2024 18:36

Rio - Um motorista foi flagrado tentando arrancar um poste para tentar passar com um caminhão no bairro de Vital Brazil, em Niterói, na manhã desta sexta-feira (6). Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o homem batendo com um objeto na parte de baixo do poste, que possui uma placa de localização na esquina das ruas Maestro José Botelho e Desembargador Toledo Piza.

Em nota, a Prefeitura de Niterói informou que equipes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) estiveram no local e constataram que houve uma tentativa de vandalismo, mas o motorista não conseguiu retirar o poste, que segue firme na esquina. O homem já havia deixado a região quando os funcionários da Seop chegaram e ele não foi localizado.

"A população pode denunciar casos de vandalismo pelo número 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), e para a Polícia, pelo 190", ressalta a prefeitura.