Material roubado estava intacto dentro do caminhãoReprodução

Publicado 06/12/2024 18:08 | Atualizado 06/12/2024 18:21

Rio - Um roubo de caminhão foi impedido por policiais militares, nesta sexta-feira (6), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A carga recuperada dentro do veículo alvo dos criminosos está avaliada em R$ 160 mil.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 15º BPM (Duque de Caxias) fazia patrulhamento quando se depararam com os criminosos roubando o veículo. Os bandidos conseguiram fugir, mas a carga foi recuperada. O motorista do veículo não teve nenhum ferimento na ação.

Estado com maio índice

O Rio de Janeiro foi o estado com maior número de roubo de cargas entre julho e setembro deste ano. Segundo relatório da nstech, empresa de software de logística, o estado assumiu a liderança pela primeira vez desde 2022, à frente de São Paulo que, até então, era o estado com maior índice.

O levantamento indica que 45,8% das viagens realizadas nas estradas fluminenses foram alvo de criminosos, gerando prejuízos com roubo de carga. O número é bem superior aos 12,7% registrado no mesmo período do ano anterior. Entre as cargas mais visadas, estão os itens fracionados (60,4%) e os produtos de higiene e limpeza (19,1%).

As cidades mais críticas durante os três meses foram a capital com 59% de incidência, Paracambi 11% e Japeri 9,2%.