Johnatas Basílio de Oliveira foi preso nesta quinta-feira (5)Reprodução

Publicado 06/12/2024 15:43 | Atualizado 06/12/2024 16:11

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta quinta-feira (5), Johnatas Basílio de Oliveira, um dos suspeitos de participar do assassinato de um policial militar em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O caso aconteceu no dia 6 de outubro. A vítima, Anderson Gabriel Zaniboni, de 36 anos, estava de folga e foi morta a tiros na rua Tenente Esdras Monteiro Muniz, no Parque São Vicente. Outro suspeito de participar do crime e ter efetuado os disparos é o sargento Rodrigo de Andrade Pellegrini, colega de corporação do militar.

Os próprios autores socorreram o PM para uma unidade de saúde, mas ele não resistiu aos ferimentos. Na ocasião, os acusados alegaram que Anderson teria tentado roubá-los.

Durante a investigação, a DHBF constatou diversas contradições nas versões apresentadas pela dupla, afastando a hipótese de legítima defesa. Imagens de câmeras de segurança analisadas e depoimentos de testemunhas auxiliaram a esclarecer a verdadeira dinâmica do crime.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense representou pela prisão temporária dos acusados, que foi decretada pela Justiça. O sargento Pellegrini segue foragido.