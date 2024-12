Eduardo Paes anunciou encontro do Brics no Rio durante o Conselho da Cidade - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 06/12/2024 16:32 | Atualizado 06/12/2024 16:35

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou nesta sexta-feira (6) que a reunião entre a cúpula do Brics, grupo de países de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, será realizada na cidade do Rio em 2025. A decisão ainda depende da confirmação do Governo Federal.

A declaração aconteceu durante um encontro com integrantes de seu governo no Conselho da Cidade, realizada no gabinete de transição, no Impa Tech, na Zona Portuária. Na reunião, Paes revelou que o presidente Lula (PT) pediu para que o anúncio não fosse feito, mas mesmo assim ele deu a notícia.

"Ele tem a perfeita compreensão do momento, do lugar e daquilo que se passou no Rio de Janeiro. Mais uma vez demonstra essa visão em relação à cidade. Vale pro Galeão, vale pro G20 (realizado na cidade em novembro) , vale pro Brics, que vai vir no ano que vem para cá. Ele disse que eu não podia anunciar. Disse que eu só podia fazer o pedido para ele público, mas eu já estou anunciando. Não adianta a imprensa confirmar com ele porque ele não vai. Está cheio de gente lá dentro do governo que quer levar o Brics para suas cidades", disse o prefeito.

Nesta quinta-feira (5), através de suas redes sociais, Paes disse que conversou com Lula e reiterou a oferta da cidade receber o encontro no ano que vem e destacou que o Rio está pronto para receber os convidados internacionais, sendo uma honra para o município. No Conselho da Cidade, ele brincou sobre o assunto.

"Já falei com o companheiro Xi [Xi Jinping, presidente da China], que está doido para ir de novo. Macron não vem e não vai dar para passear com ele aqui. Biden também não. De repente a gente chama o Biden para visitar o Cristo Redentor sem ser presidente", completou.



Questionado sobre o assunto, o Governo Federal ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Brics

O termo Bric (ainda sem a inclusão da África do Sul) foi criado pelo analista Goldman Sachs em um artigo sobre economias emergentes em 2001. A primeira reunião formal entre Brasil, Rússia, Índia, China ocorreu às margens da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2006, em Nova York, nos Estados Unidos. A primeira cúpula ocorreu em 2009, na cidade de Ecaterimburgo, na Rússia.

Dois anos mais tarde, durante a terceira cúpula, em Sanya, na China, a África do Sul passou a fazer parte do bloco, que começou a ser chamado de Brics.

Desde janeiro deste ano o grupo tem dez membros plenos. Além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se uniram ao bloco como membros permanentes o Irã, a Arábia Saudita, o Egito, a Etiópia e o Emirados Árabes Unidos.

G20

A cidade do Rio foi palco de diversos eventos relacionados ao G20 do dia 14 ao dia 19 de novembro. Pela primeira vez no Brasil, o grupo das maiores economias do mundo se reuniu em três grandes cerimônias: o Urban 20 (U20), o G20 Social e a Cúpula dos Líderes do G20.

Com significado de 'Grupo dos Vinte', o G20 reúne os países com as maiores economias do mundo. Os Estados-membros se encontram anualmente para discutir iniciativas econômicas, políticas e sociais. O grupo se define como o principal fórum de cooperação econômica internacional.

Embora os líderes do grupo se encontrem diversas vezes, uma vez no ano acontece a Cúpula do G20, a reunião mais importante, que conta com presidências rotativas anuais. De 1º de dezembro de 2023 até 30 de novembro de 2024, o Brasil exerceu a presidência do grupo.

Inicialmente, o G20 concentrava-se principalmente em questões macroeconômicas gerais, mas expandiu sua agenda para incluir temas como comércio, desenvolvimento sustentável, saúde, agricultura, energia, meio ambiente, mudanças climáticas e combate à corrupção.

Ao todo, 19 nações compõem o G20: Brasil, África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, França, índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Coreia do Sul, Rússia e Turquia, além da União Africana e da União Europeia.