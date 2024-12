Procurador-geral Luciano Mattos com as famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes - Divulgação / MPRJ

Publicado 06/12/2024 16:48 | Atualizado 06/12/2024 16:52

Rio - As famílias da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes se reuniram, nesta quinta-feira (5), com o procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos. O encontro serviu para fazer um balanço da atuação do Ministério Público do Rio (MPRJ) no caso e atualizar os familiares sobre o recurso interposto pela instituição que busca aumentar a pena de Élcio de Queiroz.

Em outubro, o Tribunal do Júri condenou o ex-PM Ronnie Lessa a 78 anos de prisão e Élcio a 59 anos pelo assassinato de Marielle e Anderson. Além disso, eles também foram responsabilizados pela tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, assessora da vereadora, e pela receptação do carro utilizado no crime. A tentativa de aumentar a pena pelo MPRJ ocorre com relação ao processo envolvendo esse veículo.

Durante a reunião, as famílias também receberam informações sobre o andamento do processo contra o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, conhecido como Suel, que será julgado pelo Tribunal do Júri. Os promotores de Justiça explicaram que as contrarrazões ao recurso já foram anexadas aos autos e que agora aguardam a definição da data para o julgamento.

Marinete Silva, mãe de Marielle, destacou que, após tantos encontros na sede do MPRJ, a reunião desta quinta-feira teve um significado especial. "Depois de seis anos, sete meses e sete dias, ver alguém ser condenado e reconhecer o trabalho da instituição é extremamente significativo. Ouvir os agradecimentos de cada um pessoalmente tem um peso enorme. Não poderíamos imaginar um resultado diferente, dada a confiança e o acolhimento que recebemos. Nunca desistimos e, hoje, celebramos com gratidão", disse Marinete, ao lado de Antonio Francisco e Luyara Santos, pai e filha de Marielle.

"Esta reunião com o procurador-geral, a equipe do GAECO e as famílias reforça a importância do acompanhamento contínuo do caso. Somos gratos por toda atenção e dedicação, sabendo que ainda há outros desdobramentos, e confiamos no empenho de todos", comentou Ágatha Arnaus, viúva de Anderson Gomes.

A reunião contou ainda com a presença do coordenador do Gaeco/MPRJ, o promotor de Justiça Fábio Corrêa; do coordenador e dos integrantes da Força-Tarefa Marielle Franco e Anderson Gomes, Eduardo Morais, Paulo Mattos e Mário Lavareda; da coordenadora do Núcleo de Promoção dos Direitos das Vítimas, procuradora de Justiça Patrícia Glioche; e dos defensores públicos André Castro e Fábio Amado.

Por fim, o procurador-geral Luciano Mattos agradeceu às famílias pela confiança no trabalho do MPRJ. "Hoje, tivemos a oportunidade de discutir todos os aspectos do caso e o encerramento deste ciclo, que ocorre no final da minha gestão. Realizamos mais uma reunião de acompanhamento, revisando todas as questões pendentes. A nossa principal mensagem é de agradecimento à família que, em todos os momentos, demonstrou grande confiança no trabalho do Ministério Público", afirmou