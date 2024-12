Pessoas precisaram se abaixar ao lado dos carros para se protegerem na Linha Vermelha - Reprodução/Redes Sociais

Pessoas precisaram se abaixar ao lado dos carros para se protegerem na Linha VermelhaReprodução/Redes Sociais

Publicado 09/12/2024 10:45 | Atualizado 09/12/2024 14:41

Rio - A Linha Amarela, a Linha Vermelha e a Avenida Brasil foram fechadas, nesta segunda-feira (9), durante operação no Complexo da Maré, na Zona Norte , contra uma quadrilha de roubos de cargas e veículos. Desde o início da manhã houve confronto em várias comunidades. Segundo relatos de quem passava pelo local, carros e motocicletas chegaram a voltar na contramão para tentar fugir do tiroteio. Até o momento, há dois mortos e três presos na ação. As principais vias expressas do Rio já foram liberadas.

Segundo relatos nas redes sociais, a Linha Amarela ficou bloqueada quando criminosos tentavam fugir da operação no Complexo da Maré. Policiais foram vistos na altura da Vila João, onde também teria ocorrido um confronto. A Lamsa informou que a Linha Amarela ficou momentaneamente interditada, no sentido Fundão, por conta de uma ocorrência policial, mas já foi liberada. Segundo relatos nas redes sociais, a Linha Amarela ficou bloqueada quando criminosos tentavam fugir da operação no Complexo da Maré. Policiais foram vistos na altura da Vila João, onde também teria ocorrido um confronto. A Lamsa informou que a Linha Amarela ficou momentaneamente interditada, no sentido Fundão, por conta de uma ocorrência policial, mas já foi liberada.

Além disso, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR), no sentido Barra, um veículo incendiado chegou a ocupar duas faixas, perto da comunidade, com uma delas já liberada. Equipes dos Bombeiros e Polícia Militar atuam no local e o trânsito é lento. O COR informou ainda que a Avenida Brasil teve uma interdição momentânea, por volta de 8h30, quando foram fechadas as pistas central e lateral, no sentido Centro, devido à ocorrência policial.

Já a Linha Vermelha também registrou bloqueios intermitentes nos dos sentidos, na altura da Maré, por motivos de segurança. A via já foi liberada, mas o trânsito ainda apresenta retenções para quem segue em direção ao Centro. Procurada, a PM ainda não se manifestou sobre as ocorrências que fecharam as vias. Nas redes sociais, imagens mostram as interdições nas vias expressas. Em alguns vídeos, é possível ver pessoas abaixadas ao lado dos veículos e nas muretas. Um deles mostra pessoas correndo pela Linha Vermelha.

Alguns relatos disseram acreditar que havia ocorrido um arrastão na região. "Acho que teve arrastão na Linha Amarela. Ouvi muito tiro e um monte de moto e carro voltando na contramão", contou um. "Avenida Brasil fechada na altura da Fiocruz. Policiais apontando armas para outro lado da pista, enquanto passam veículos normalmente. Uma segunda-feira comum”, ironizou outro. "É um absurdo que a 'bandidagem' da Maré mande e desmande nas três principais vias expressas da cidade", desabafou mais um.

Operação impacta escolas e unidades de saúde



Em mais uma etapa da Operação Torniquete, a PM e a Polícia Civil miram uma quadrilha que pratica roubos de veículos e cargas para financiar uma "caixinha" do Comando Vermelho, para compra de armamento, munição e o pagamento de uma "mesada" aos parentes de presos faccionados, bem como das lideranças da facção. Até o momento, dois suspeitos morreram em confronto e outros nove foram presos. Houve apreensão de três fuzis, uma pistola e uma granada e a Polícia Civil recuperou veículos roubados. Ao todo, 150 kg de drogas também foram apreendidas.

Por conta da ação, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que na região do Complexo da Maré, 42 unidades escolares foram impactadas. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), duas escolas da rede estadual precisaram ser fechadas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as Clínicas da Família (CF) Augusto Boal, Adib Jatene, Jeremias Moraes da Silva e o Centro Municipal de Saúde Vila do João anunciaram o protocolo de acesso mais seguro e interromperam o funcionamento. Já a CF Diniz Batista dos Santos mantém o atendimento à população, mas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.