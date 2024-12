Helicóptero sobrevoa Complexo da Maré desde o início da manhã - Reprodução/Redes Sociais

Helicóptero sobrevoa Complexo da Maré desde o início da manhãReprodução/Redes Sociais

Publicado 09/12/2024 07:18 | Atualizado 09/12/2024 08:21

Rio - As Polícias Civil e Militar realizam, nesta segunda-feira (9), mais uma etapa da Operação Torniquete, contra uma quadrilha de roubos de cargas e veículos, no Complexo da Maré, na Zona Norte. Desde o início da manhã, moradores relataram tiroteio em diversas comunidades. A ação pretende cumprir mandados de prisão contra investigados de integrarem a facção Comando Vermelho (CV), que controla a região. Até o momento, três pessoas morreram e outras três foram presas.



Relatos de moradores afirmam que houve confronto em várias comunidades e vídeos que circulam nas redes sociais também mostram um helicóptero sobrevoando a região. Confira abaixo. Segundo a PM, equipes atuam na Baixa do Sapateiro, Morro do Timbau, Nova Holanda, Parque União, Vila do João e Vila Pinheiros. Na troca de tiros, três pessoas morreram. Outros três suspeitos foram presos e três fuzis, uma pistola e uma granada apreendidos. A Polícia Civil informou que recuperou veículos roubados.

A Polícia Militar e a Polícia Civil realizam, nesta manhã, uma grande operação em várias localidades do Complexo da Maré. Há registros de troca de tiros nas favelas Parque União, Nova Holanda, Morro do Timbau, Baixa do Sapateiro e Conjunto Pinheiro.

Por conta da operação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as Clínicas da Família (CF) Augusto Boal, Adib Jatene, Jeremias Moraes da Silva e o Centro Municipal de Saúde Vila do João anunciaram o protocolo de acesso mais seguro e interromperam o funcionamento. Já a CF Diniz Batista dos Santos mantém o atendimento à população, mas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.



Roubos de cargas e veículos financiam facção

As Delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) descobriram que traficantes da facção, liderados por Rodrigo da Silva Caetano, o Motoboy, e Jorge Luís Moura Barbosa, o Alvarenga, são responsáveis por, entre outros crimes, arquitetar e gerenciar quadrilha de roubos de veículos e cargas para financiar a "caixinha" do CV, para compra de armamento, munição e o pagamento de uma "mesada" aos parentes de presos faccionados, bem como das lideranças da facção.



As investigações apontam que, após receberem determinação da liderança do Complexo da Penha, também na Zona Norte, principalmente do traficante Edgar Alves Andrade, o Doca, traficantes da Maré montam o apoio logístico para a quadrilha praticar os crimes em diversos bairros do Rio e Região Metropolitana. A ação é baseada em dados de investigação e de inteligência das especializadas e de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), analisados junto com informações do Instituto de Segurança Pública (ISP) e da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil (SSINTE).



As investigações revelaram ainda que, no interior das comunidades, há atividades criminosas relacionadas aos roubos de veículos e cargas, como o armazenamento, transbordo e revenda das cargas roubadas para receptadores; clonagem de veículos para revenda ou troca por armas e drogas; desmanche de veículos para revenda de peças; uso dos veículos roubados pelas quadrilhas para deslocamento e prática de outros crimes; e cativeiro de vítimas sequestradas para realização de transferências via PIX.



A operação desta segunda-feira tem apoio de unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), da Capital (DGPC), da Baixada (DGPB), do Interior (DGPI), além da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e da SSINTE. Já a PM atua com equipes do Comando de Operações Especiais (COE), Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e do 22° BPM (Maré).