Núcleo foi inaugurado na manhã desta quarta-feira (11), na Praça da BandeiraReprodução / TV Globo

Publicado 11/12/2024 16:30

Rio - O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) inaugurou o Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), na Praça da Bandeira, Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (11). O espaço, localizado na Rua Ceará, vai abrigar a Vara da Infância e da Juventude (VIJ) e a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas (Vemse), além de unidades do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Degase e da Polícia Civil, com o intuito de atender menores apreendidos.

Entre as representações está a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Dpca) da Polícia, que deixa a Avenida Presidente Vargas, Centro, para funcionar no local a partir de janeiro.

O empreendimento atenderá menores infratores de forma célere e vai oferecer apoio de psicólogos e assistentes sociais, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e buscando respeitar os direitos dos jovens.

"Quando reunimos todos esses integrantes do sistema de justiça no mesmo espaço, permitimos não só mais agilidade no atendimento, mas também que os órgãos se falem de forma constante e rápida, que se vejam as necessidades de apoio àquele jovem e sua família, e isso pode representar uma nova chance de renovação de vida para aquele adolescente ou jovem", destacou o desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, que é presidente do TJRJ.