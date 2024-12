Orlando Miranda foi um dos maiores nomes do teatro brasileiro - Reprodução / Funarte

Publicado 11/12/2024 15:08

Rio - Familiares e amigos deram o último adeus a Orlando Miranda, nesta quarta-feira (11). O velório do produtor, ator e empresário, um dos maiores nomes do teatro brasileiro, aconteceu na capela 1 do Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Central.

DIA que ele faleceu de forma serena em sua residência em Copacabana, na Zona Sul. Orlando morreu na manhã desta segunda-feira (9), aos 91 anos , após lutar contra uma pneumonia, que estava sendo tratada em casa. Filha única do produtor teatral, Isabel Miranda contou aoque ele faleceu de forma serena em sua residência em Copacabana, na Zona Sul.

O produtor é um dos fundadores do Teatro Princesa Isabel, localizado na Avenida Princesa Isabel, 186, no Leme, Zona Sul. Por seu palco, já passaram inúmeros espetáculos de sucesso, como “Roda Viva”, “Trair e coçar é só começar” e “Um grito parado no ar”, além de grandes artistas, como Procópio Ferreira, Gianfrancesco Guarnieri, Paulo Gracindo, Jô Soares, Jorge Dória, Dercy Gonçalves e Marília Pêra.

Na Ditadura Militar (1964-1985), Orlando foi um grande defensor das artes cênicas brasileiras. Ele criou programas e ações significativas para o seu desenvolvimento e foi um dos grandes atuantes no combate à censura.

Nas redes sociais, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT) lamentou a morte do produtor e celebrou sua trajetória. "Orlando Miranda foi um homem de teatro em essência e, mais do que isso, um defensor incansável das artes cênicas e da liberdade artística. Ao longo de sua trajetória, dedicou-se não apenas à produção e promoção do teatro nacional, mas também à preservação e valorização de nossa memória cultural".

A Associação dos Produtores de Teatro (APTR) também se despediu de Orlando. "Nossos agradecimentos e todas as homenagens a esse ícone que ajudou a construir a história do Teatro Brasileiro e nossos sentimentos à família e aos amigos de Orlando".

