Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá - Reprodução

Publicado 11/12/2024 14:52

Rio - Um homem, de 38 anos, suspeito de estuprar duas vezes uma jovem de 18 anos, foi preso, na manhã desta quarta-feira (11), em Cavalcanti, na Zona Norte. O crime aconteceu após eles se conhecerem em um site de relacionamento.

Segundo a Polícia Civil, os estupros ocorreram no dia 23 de outubro depois da vítima e o suspeito marcarem um encontro em um bar, em Madureira, também na Zona Norte. De acordo com as investigações, o homem se apresentou com outro nome e levou a jovem sob ameaça a um motel da região.

O primeiro estupro aconteceu dentro do estabelecimento. A Civil informou que o homem usou uma garrafa para cometer o crime, causando lesões na vítima. Posteriormente, o autor ainda a levou para os trilhos do trem, onde um novo estupro ocorreu.

Após ser liberada, a jovem procurou atendimento médico e registrou o caso na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá. A investigação identificou o suspeito, que foi reconhecido pela vítima.

A 2ª Vara Criminal de Madureira decretou a prisão do homem. Ele foi preso na sua residência em Cavalcanti.